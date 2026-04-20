週明け２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比６９円２０銭（０・１４％）高の４万８４６０円７９銭だった。２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１７７銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３４８円９９銭（０・６０％）高の５万８８２４円８９銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が買われたことで読売３３