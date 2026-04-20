21日（火）は、日本海北部の低気圧からのびる前線が通過する影響で、北日本では午前中はくもりや雨となるでしょう。前線通過後の午後は晴れ間の広がる所もありますが、上空に寒気が流入するため、午後も所によりにわか雨や雷雨がありそうです。一方、東シナ海の高気圧が東寄りに移動する影響で、東日本から中国、四国では朝のうちは雨の降る所もありますが、西から次第に天気は回復に向かう見込みです。九州は一日を通して青空が広