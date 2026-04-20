4月17日、元「KAT-TUN」の中丸雄一が、バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）に出演した。ただ、Netflixで配信された同番組で中丸の出演シーンが全カットされ、波紋を呼んでいる。毎回、タレントゲストと芸人ゲストを招く同番組。タレント枠のゲストに女優の黒木華が出演したが、芸人枠のゲストは不在だった。「オリエンタルラジオの中田敦彦さんが出演する予定だったものの、到着が遅れているという設定で、