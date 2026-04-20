4月17日、元「KAT-TUN」の中丸雄一が、バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）に出演した。ただ、Netflixで配信された同番組で中丸の出演シーンが全カットされ、波紋を呼んでいる。

毎回、タレントゲストと芸人ゲストを招く同番組。タレント枠のゲストに女優の黒木華が出演したが、芸人枠のゲストは不在だった。

「オリエンタルラジオの中田敦彦さんが出演する予定だったものの、到着が遅れているという設定で、急きょお笑い芸人の永野さんとエンターテインメントについて対談する相手を探すという内容でした。

控室に3人のタレントを呼び出して出演交渉する映像が流れ、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃さん、中丸さん、タレントのアレン様が出演したのです」（スポーツ紙記者）

中丸に関しては、永野が「エンタメを語るにはまだ早い。あと、2、3年ください」と出演を却下し、番組スタッフがスポンサー競合を理由に、中丸に出演を断る旨を伝えていた。ただ、放送後のXでは、

《昨日の全力脱力タイムズに中丸くん出てたよね！？ネトフリで見ると中丸くんカットされてるんだけど》

《TVerでは普通に見れたからネトフリの基準でカットになったということなんですかね》

など、Netflixでの “異変” を指摘する声があがっているのだ。

「『脱力タイムズ』は毎回、Netflixで配信されますが、Netflix版では、石原さんとアレン様のみで中丸さんの出演シーンはすべてカットされていたのです。一方で、TVerで配信された番組には、中丸さんはしっかり映っていたため、Netflixの扱いに困惑する人もいたようです」（芸能記者）

中丸は2024年1月、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と結婚するも、同年8月の「文春オンライン」で女子大生との “アパ密会” を報じられた。報道を受けて、中丸は芸能活動を謹慎していたが、2025年1月から活動を再開している。番組内で、この騒動をイジられる場面もあった。

「控室で中丸さんに出演交渉する映像が流れると、永野さんは『エンタメについて語るんですよね？ もっと気になることが出てきちゃいそう』と、気乗りしない様子を見せました。

MCの有田哲平さんが中丸さんが人気アイドルだったことを説明するも、永野さんは『置いとけないですよ。ぬるっと復活してて』と反論。

続けて、『嫁と仲がいいので、許せないんですよ』と、永野さんが笹崎さんと親交があることを明かし、今回の対談に難色を示したのです。終始、中丸さんの騒動を辛辣にイジっていました」（同前）

活動再開後、中丸は2025年10月から情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）の水曜コメンテーターを務め、2026年3月の『芸能人格付けチェック BASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）に出演するなど、再びテレビでの露出を増やしている。そんななか、Netflixでの扱いが注目を集めたのには、こんな理由が……。

「これまで、Netflixではピエール瀧さんや唐田えりかさんなど、不祥事を起こした俳優を起用してきました。2026年も、2025年4月の『週刊文春』で田中圭さんとの不倫疑惑を報じられた永野芽郁さんが、Netflixの映画『僕の狂ったフェミ彼女』に出演することが決まっています。

中丸さんはすでにテレビ復帰を果たしていますし、比較的タレントの不祥事に寛容なイメージのあるNetflixが出演シーンを “NG扱い” するような対応に動揺するファンもいたようです」（同前）

“全カット対応” が、思わぬ波紋を呼んだようだ。