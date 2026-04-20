小学6年生と中学3年生を対象にした「全国学力テスト」が、20日から始まりました。福岡市城南区の城西中学校では、3年生239人が、英語の「読むこと・書くこと」「聞くこと」のテストに臨みました。全国学力・学習状況調査＝通称「全国学力テスト」は、小学6年生と中学3年生の学力や学習状況を調査するため、毎年4月に行われています。福岡県内では1037校、およそ9万1000人が対象です。福岡県では去年、小学校の国語で全国平均を上回