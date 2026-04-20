【モデルプレス＝2026/04/20】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）が、2度目となるワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演として、初の京セラドーム大阪公演を4月18日・19日に開催。ここでは18日の模様をレポートする。【写真】K-POPグループ、ミニ丈から美脚輝く◆IVE、日本公演で79,000人動員このツアーは2025年10月末に韓国・KSPOドームから始まり、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを1