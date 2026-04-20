ボーイズグループBTSのVが、東京ドームのステージで大きな注目を浴びた。去る4月17〜18日、BTSは東京ドームでワールドツアーの公演を開催した。今回の公演は、約7年ぶりに開催された日本での大規模なステージだ。【写真】全身黒革…V、美しさ限界突破Vは、ステージ上で歌唱とパフォーマンスを完璧に両立させた。曲ごとに歌い方を変えたり、アドリブを加えたりすることで、ライブならではの臨場感を高めたという。ダンスにおいては