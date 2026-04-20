イラストレーターのmakoshさんの漫画「『お父さんが残したもの』〜父と僕の思い出話〜」（全3話）がインスタグラムで合計2万3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む小学生の頃、絵や工作が得意だった作者。父からは、「子どもの頃に作った物は宝」「大事にとっておきなさい」と言われていました。しかし中学生になり、思春期に入った作者は、いつまでも作品をとっておくことが恥ずかしくなって…