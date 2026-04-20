ドイツ1部リーグで2連覇を決め、地元サポーターの前で記念撮影するバイエルン・ミュンヘンの選手たち＝19日、ミュンヘン（ロイター＝共同）【ミュンヘン共同】サッカーのドイツ1部リーグで19日、伊藤洋輝がフル出場したバイエルン・ミュンヘンはホームでシュツットガルトを4―2で下して25勝4分け1敗の勝ち点79とし、4試合を残して2季連続35度目の優勝を決めた。佐野海舟がフル出場したマインツは敵地でボルシアMGと1―1で引き