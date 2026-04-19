読売新聞社は１７〜１９日に全国世論調査を実施した。高市内閣の支持率は６６％で、前回３月２０〜２２日調査（７１％）から５ポイント下落し、昨年１０月の政権発足以降で最低となったが、依然として高い水準を維持している。不支持率は２４％（前回２０％）。イラン情勢が生活に与える影響について尋ねたところ、「心配している」と答えた人は８５％で、「心配していない」の１３％を大きく上回った。イラン情勢を受けて、節