IPX7の防水規格に対応しており水没しても大丈夫なポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125」が2026年3月3日に登場しました。実物をGIGAZINE春のプレゼント大放出企画の景品として提供してもらえたので、本当に水没しても大丈夫なのか確かめてみました。防水ボディで音楽を自由に！最大24時間再生できる水も時間も気にしない防水スピーカーを発売https://direct.sanwa.co.jp/contents/news/item/400-SP125BL.html400-SP125DG Blue