女優ハム・ソウォンが、娘の肥満判定を伝え、元夫に対する不満をあらわにした。去る4月18日、ハム・ソウォンは自身のSNSを通じて、7歳の娘、ヘジョンちゃんの健康診断の結果を公開した。【写真】ハム・ソウォン、離婚後も元夫と肉体接触彼女が公開した資料には、低体重、正常、過体重、肥満にわかれたBMI（体格指数）表のうち、「肥満」の項目に丸がつけられており、目を引いた。ハム・ソウォンは、娘の健康状態について、中国出身