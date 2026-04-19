6人組アイドルグループ「ドラマチックレコード」が19日、都内でアジアツアー「晴天快晴」初日公演を開催した。大喜利最強アイドルの呼び声高い新居歩美（22）ら6人で活動する「心揺さぶるドラマチックポップカルチャー」がコンセプトのガールズグループ。3月から芸能事務所ツインプラネットに所属し、移籍後初のツアーとなった。「Re：cord」「ゆーとぴあ」「マリンブルー・スクランブル」などアッパーチューンで会場の熱気を上げ