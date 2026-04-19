風俗店を経営する企業は大小さまざまで、なかには全国チェーンの漫画喫茶『マンボー』や個室ビデオ試写室『金太郎』などを経営する巨大企業『森下グループ』も存在しています。しかし2026年1月末に、その森下グループの傘下企業『マリングループ』が運営するソープランドが一斉閉店するニュースが飛び込んできました。【写真】弾むHカップから匂い立つ色気現役風俗嬢るるたん日本各地に合計21店舗存在していた大手グループでした