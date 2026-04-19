日産「シーマ超え」最高級ラグジュアリー・クーペに反響殺到！2026年も4月を迎え、うららかな春の陽気とともにドライブシーズンが本格化しています。近年はエコカーやコンパクトSUVが全盛の時代となっていますが、かつて日本の自動車市場が圧倒的な活気に満ち溢れていた頃、各メーカーは採算度外視とも言えるほどの情熱を注いで、夢のようなクルマを次々と発表していました。【画像】超カッコイイ！ これが日産「シーマ超え」