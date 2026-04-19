任期満了に伴う伊那市長選挙は19日に投票が行われ、午後6時現在の投票率は4年前の前回選を下回っています。立候補しているのは届け出順に、現職で5期目を目指す白鳥孝さん70歳、新人で会社役員の八木択真さん47歳、新人で前の市議会議員吉田浩之さん63歳のいずれも無所属の3人です。午後6時現在の投票率は29.09%で、4年前の前回選を5.3ポイント下回っています。投票は午後7時に締め切られ、即日開票されます。