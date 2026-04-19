女優の藤原紀香（54）が19日、横浜市のぴあアリーナMMで開催されたファッション雑誌「JJ」（光文社）の創刊50周年記念フェスに出演した。かつて同誌の専属モデルとして活動していた藤原。タイトな黒のミニワンピース姿でランウエーを歩き、会場からはどよめきの声があふれた。ステージを終えると「JJ50周年誠におめでとうございます！藤原紀香です！」とあいさつ。モデル時代の思い出を聞かれ「水着の写真がバンバンファッシ