俳優の大沢たかお（57）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。ラーメンの絵文字を添えた大沢。笑顔でラーメンを楽しむ姿をアップした。ファンからは「今日ほどラーメンの麺として生まれてきたかったと思った事ない。来世はレンゲでもいい」「ラーメンよりもイケメンに目がいく」「本日も、ご尊顔をありがとうございます」「麺を食すだけで尊いお姿。さすがは神」「隣にたかお様がいたら、見惚れ