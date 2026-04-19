◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)前日サヨナラ負けで連勝ストップとなった巨人。1勝1敗で迎える同一カード3戦目のスタメンが発表されました。野手は前日の試合から2人を入れ替え。「2番・センター」に松本剛選手、「7番・キャッチャー」に岸田行倫選手を起用しました。先発マウンドにあがるのは、これが今季3先発目となる井上温大投手。前回登板は不安定な立ち上がりとなる中でも、6回2失点の粘投を披露しまし