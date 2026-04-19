川崎フロンターレは19日、DF山原怜音(26)が昨年に入籍していたことを発表した。山原は2022年から昨季まで清水エスパルスに所属し、今季から川崎Fに完全移籍。ここまで11試合に出場し、1ゴールを挙げている。クラブ公式サイトを通じて「日頃よりご声援ありがとうございます。私事ではありますが、昨年入籍したことをご報告させていただきます。より一層覚悟を持ち川崎フロンターレのために全力で頑張ります。これからも応援よ