事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が、19日までに自身のXを更新。京都府南丹市で安達結希（ゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）の国籍をめぐるデマについて、私見をつづった。この事件では、SNS上で「父親は中国籍」といったデマ情報が拡散。台湾のテレビ局「民視」は17日、容疑者が中国人だとするSNS上のデマを誤って報道した