事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が、19日までに自身のXを更新。

京都府南丹市で安達結希（ゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）の国籍をめぐるデマについて、私見をつづった。

この事件では、SNS上で「父親は中国籍」といったデマ情報が拡散。台湾のテレビ局「民視」は17日、容疑者が中国人だとするSNS上のデマを誤って報道したとして謝罪する声明を発表する事態となっている。

猪狩はXで、経過を以下の様に説明。

主に日本ユーザーのSNSで犯人の国籍についてのデマが流れる

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台湾のテレビ局がSNSの誤情報をそのまま報道

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台湾のテレビ局で報道されてるんだから真実だ！とさらに拡散

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台湾の報道がデマだったと謝罪。

その上で「もう何が真実か見極めるの大変」と、困惑したようにつぶやいた。

猪狩はまた、直前の投稿では、逮捕までの時間に触れ「いったいどんな気持ちで1ヶ月弱生活していたのでしょうか…。子供が巻き込まれる事件は本当に悲しいですね。ご遺族の為にも全貌が明らかになるとよいのですが」と思いを記していた。