今年で86回目となる牡馬クラシック第1戦、皐月賞だが......レース史上、稀に見る大混戦となっている。 18日の前日最終オッズ1番人気馬のオッズが4.2倍。これに続く2番人気馬が4.5倍、3番人気馬は6.3倍と上位人気馬の人気が拮抗した上で大混戦の様相を呈している。 皐月賞と言えば、前年の2歳王者やトライアルを勝ち上がってきた実力馬が人気に推されるケースが目立つ。 1986年以降に絞ると1990年のアイネスフウ