9人組グループ・Snow Manの向井康二が、16日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。自ら立案したにもかかわらず思わず赤面してしまった向井に、スタジオがざわつく事態となった。【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ3年8ヶ月ぶりの番組出演となる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場。普段の“バラエティー担当”の一面は封印し、“