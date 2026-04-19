東京ドームで『アリラン』の合唱が鳴り響いた。ビッグヒットミュージックによると、BTS（防弾少年団）は17〜18日に東京ドームで開かれた『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』公演を盛況裡に終了した。BTSが東京ドームに立ったのは2019年7月の『LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF』ツアー以来となる。今回の公演は2回全席が早々にソールドアウトとなり、2日間で11万人観客が客席を埋め尽くした。ファンらは2日にわたりペンライトを