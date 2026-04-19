NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。中日は4選手を入れ替えました。昇格となったのは、ブライト健太選手と川越誠司選手です。ブライト健太選手は、4月7日に登録抹消となって以来の再昇格。川越選手は今季初昇格です。登録抹消となったのは、福永裕基選手と花田旭選手です。福永選手は、今季は18試合で打率.294、1本塁打、5打点と打線をけん引。しかし、18日の阪神戦に3番サードで出場し、ファウルフライでカメラマン席に突っ込