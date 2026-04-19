ウインナーゆでこさんの漫画「35年ローンを1年で完済するまで」（全17話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む35年の住宅ローンを組んで、戸建て住宅を購入した夫婦。引っ越しから半年ほどたったとき、夫が受けた人間ドックでまさかの診断が…という内容で、読者からは「びっくり！」「うらやましいけれど、うらやましくない…」「サラッと描いてあるけど、大変でしたよね」な