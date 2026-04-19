マツダ「新たな本格4WD」公開に反響あり！マツダのオーストラリア法人は2026年3月17日、ピックアップトラック「BT-50」のラインナップに、ワイルドな魅力あふれる「サンダー（Thunder）」を再び設定すると発表しました。もともとオーストラリアでは、ピックアップトラックがレジャーから日常の足まで幅広く親しまれています。その市場で展開されているBT-50は、いすゞ「D-MAX」をベースとしながらも、マツダ独自の「魂動」デザ