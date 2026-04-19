【プロレス蔵出し写真館】今から２５年前の２００１年（平成１３年）４月１８日、ＺＥＲＯ−ＯＮＥの旗揚げ第２戦、日本武道館大会で三沢光晴と?柔道王?小川直也の夢の初対決が実現した。１か月半ほど前の３月２日、両国国技館で行われたプロレスリングＺＥＲＯ−ＯＮＥの旗揚げ戦に参戦したプロレスリング・ノアの三沢は秋山準と組み、橋本真也＆新日本プロレスの永田裕志組と対戦。三沢が橋本に投げ捨てジャーマンを決めてピ