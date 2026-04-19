児童書一筋に半世紀近く本屋で働いてきた京都市内の女性が「とっておきの絵本−絵本作家に魅せられて」と題した新刊をまとめた。戦後活躍した国内外の作家81人、約500冊の絵本を紹介。「絵本案内人」として作家たちの思いをつないできた集大成として、「絵本をめくる楽しさを届けたい」と語る。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」&