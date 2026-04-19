元AKB48で女優の藤江れいな（32）が18日、インスタグラムなどを更新。“アイドル復帰”を報告した。

藤江は「初めまして！ unFinaleTokyoの藤江れいなです」。同じく元AKB48石田晴香（32）がプロデュースするアイドルグループのメンバーとして活動することを報告した。

「約10年前にアイドルを卒業し活動を始めて20年目の今、まさかまたアイドルをするとは想像していなかった。でもやっぱり好きなんです」と理由を明かし「"みんな、ただいま" プロデューサーが石田晴香じゃなければもう一度アイドルをする選択肢は無かったです。ありがとう、石田。ついていくよ。2度目のわたしのアイドル人生、もう一度、一緒に歩んでくれますか？」と呼びかけた。

ファンからは「れいにゃんの新たな挑戦！！！ 感慨深い！！！」「瞳離せないくらいかわいい」「大人アイドル頑張れよ！！！！！！」「また推せる日が来るとは。。」といったコメントが寄せられた。

藤江は07年にAKB48の4期生としてデビュー。14年2月にNMB48への移籍が発表され、チームMのキャプテンを務めたことも。17年5月にグループを卒業。千葉・鎌ケ谷出身で、大の日本ハムファンでもある。