三重県鈴鹿市で、軽乗用車を運転していた85歳の男が、85歳の女性と77歳の男性をはねて重軽傷を負わせ、そのまま逃げたとして逮捕されました。 【写真を見る】軽乗用車の85歳の男が、85歳女性と77歳男性をひき逃げ重軽傷を負わす男は「事故を起こした認識はない」と容疑を否認三重・鈴鹿市 逮捕されたのは、鈴鹿市野町の建設業、森田稔容疑者85歳です。 警察によりますと、森田容疑者は18日正午ごろ、鈴鹿市石薬師町の市道