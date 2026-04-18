ヤクルト４―３巨人（セ・リーグ＝１８日）――ヤクルトがサヨナラ勝ち。九回に丸山和の適時二塁打で追いつき、長岡が勝ち越し打を放った。巨人は中盤までのリードを救援陣が守れず、連勝は３で止まった。◇阪神４―３中日（セ・リーグ＝１８日）――阪神が中日戦５連勝。七回、森下の適時二塁打と木浪の適時打で逆転し、継投で逃げ切った。２番手の湯浅が２勝目。中日は１０残塁の拙攻が響き、負け越し１０。◇ＤｅＮＡ７―