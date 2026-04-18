◇パ・リーグソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの上沢直之投手（32）のノーノー投球は快挙目前の30人目の打者に中前打を許して逃した。今季4度目の先発だった上沢は序盤から好調。2回は2者連続三振で迎えた紅林を遊ゴロに仕留めながら味方失策で出塁させたが、続くシーモアは148キロ直球で空振り三振に仕留めた。6回は2死から渡部のセンター前に抜けるかというライナーを遊撃・