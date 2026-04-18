ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』に参加しているゆあ（小林ゆあ）とゆうひ（岩間夕陽）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。【写真】堂々ランウェイをした『今日好き』メンバー“見届人”も登場ゆあは大きいリボンのバッグを身に着け、クールな表情で登場。ゆ