山形市落合町にきょう、新たな住宅展示場がオープンしました。 【写真を見る】山形市に新たな住宅展示場オープン特徴は「リアルサイズ」6社のモデルハウス展示 きょうオープンした住宅展示場は「山形・落合町ハウスコレクション」です。大手メーカー6社が高断熱、高気密、オール電化の省エネで環境に配慮した住まいを提案していて、早速、家族連れなどが見学に訪れていました。展示場最