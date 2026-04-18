イランメディアによりますと、イラン軍の報道官は18日、ホルムズ海峡を再び厳格に管理する状態に戻したと発表しました。ホルムズ海峡をめぐっては、イランのアラグチ外相がイスラエルとレバノンの停戦をきっかけに条件付きで開放を宣言しましたが、その後、アメリカのトランプ大統領がアメリカによる封鎖は続行すると明らかにしたため、イラン側が反発していました。イラン軍はホルムズ海峡を再び封鎖状態に置く理由として「アメリ