地方中距離と連休後半に集中日本全国で高速バスを運行するウィラーエクスプレスは2026年4月16日、ゴールデンウイーク期間における予約状況を発表しました。 【すでに満席の場合かも】これがGWの高速バスの予約動向です（画像）目的地別の予約動向では、大阪・関西万博の影響により「大阪一極集中」の傾向が見られた前年と打って変わり、今年は目的地が分散し、中距離の地方都市への需要が高まっているといいます。具体的には