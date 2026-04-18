アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】スタイル良！柔らかな笑顔をみせる五百城茉央五百城は2nd SHOW内「MONO-MART」のステージに登場。差し色のピンクが映える、きれいめカジュアルなスタイリングでランウェイを彩った。ステージではふわっとした笑顔を見せ、やわらかな雰囲気