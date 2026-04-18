【イスタンブール共同】イランの民間航空当局は18日、国際線の航空機がイラン東部領空を通過することが同日午前7時（日本時間午後0時半）から可能になったと発表した。イランの一部の空港が再開され、運航も段階的に始まるという。地元メディアが伝えた。2月末以降の米イスラエルによる攻撃で、イラン各地の空港や旅客機にも被害が出ていた。航空機を追跡する民間ネットワーク「フライトレーダー24」によると、国際線の航空