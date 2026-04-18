【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の藤岡弘、の次女・天翔天音が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】藤岡弘、の次女、ハイセンスな着こなしでランウェイ◆俳優の藤岡弘、の次女・天翔天音、ハイセンスな着こなし披露天翔は、ボディスーツ風のデザインシャツに幅広のデニムパンツを合わせて登場。ト