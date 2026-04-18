明日4月19日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「100人食堂」第2弾。過疎化が進む愛媛の町で、城島茂、森本慎太郎・郄地優吾（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が大奮闘！地元の食材を使った即興アイデア料理とスペシャルイベントで、町のみんなを笑顔に！失われた地域伝統の祭りが7年ぶりに復活。さらに慎太郎が書道パフォーマンスも披露。涙のフィナーレが…！◆町のために4時間ぶっ通しで