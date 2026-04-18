テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第3話「錆兎と真菰」が、あす19日にフジテレビ系（午前9時30分）で放送される。あわせて場面カットとあらすじが公開された。【画像】巨大な岩の前でボロボロな炭治郎公開された『鬼滅の刃』場面カット第3話は、鬼殺隊…古より存在し、鬼を狩る組織。入隊のための試験「最終選別」に向けて、鱗滝左近次による炭治郎の訓練が始まった。様々な罠が張り巡らさ