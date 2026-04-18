歌手の小柳ルミ子（７３）が１８日、大阪市内で、歌手デビュー５５周年を記念したライブを開催。６００人を前に、１９７１年のデビュー曲「わたしの城下町」から、３月発売の最新曲「愛は輪廻転生」まで１５曲を熱唱した。５５年を頭の中でめぐらせ「ひと言で言うと、感無量。本当に辛いこともあって、心がボキボキに折れてくる出来事もたくさんあった。でも、ファンの方がいつ、どんな時でも私を信じて、応援してきてくださっ