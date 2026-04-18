◇プロ野球セ・リーグ 阪神4ー3中日(18日、甲子園)中日が3連敗を喫し、開幕18試合で4勝14敗となりました。この日は前日からスタメンと打順を大幅変更。1番センターには今季初スタメンでベテランの大島洋平選手。7番ライトには鵜飼航丞選手が今季初出場。先発は大野雄大投手。前回11日に4回4失点で初黒星を喫した阪神打線を相手に、今季初のビジター登板。初回は3番森下翔太選手、4番佐藤輝明選手をカットボールで空振り三振で無失