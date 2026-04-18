「阪神−中日」（１８日、甲子園球場）先発した阪神・大竹耕太郎投手は６回９安打３失点で降板し、今季初勝利はつかめなかった。序盤３イニングは走者を出しながらも、無失点投球で粘った。ただ、味方が１点を先制した直後の四回は無死三塁から鵜飼に２ランを被弾。初球の変化球を左翼席に運ばれて逆転を許した。同点の六回は１死から安打と四球などで２死二、三塁のピンチ。ここで１番・大島に中前適時打を浴び、勝ち越し