【モデルプレス＝2026/04/18】Netflixリアリティシリーズ「オフライン ラブ」に出演していたミミ（美海）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ネトフリ「オフライン ラブ」出演者、美ウエスト際立つコーデ◆ミミ、シャツ×ジャケット着こなすシャツにグレーのジャケットを合わせてシックなスタイ