女優・水沢エレナ(34)が、18日までに自身のインスタグラムを更新。人気外食チェーンデビューを果たしたことを明かした。水沢は「先日、餃子の王将デビューしました！」とし、初めて餃子の王将を利用したことを報告。インスタグラムには目を輝かせながらラーメンや餃子を食べる様子を収めた動画をアップし、「ラーメンと餃子は、マストで。。あと餃子の王将には、ジャストサイズというものがあるのですね！ついつい、色んな