商業施設に設置された自動体外式除細動器（AED）＝9日午後、東京都港区心停止した人に電気ショックを与えて正常な心拍に戻す「自動体外式除細動器（AED）」で救われた人や救命に関わった人らが、国内初の当事者団体を2026年度に立ち上げることが18日、分かった。AEDが普及する一方で、社会復帰後の生活や救命活動を巡って悩みを抱える人も。交流を通じて思いを共有し、政策提言につなげる。団体は、日本AED財団（東京）内の一