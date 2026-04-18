気象庁によりますと午後2時54分ごろ、県北部を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【震度5弱】長野市、大町市【震度4】生坂村、松川村、小川村【震度3】松本市、安曇野市、諏訪市、茅野市、池田町、辰野町、箕輪町、白馬村、小谷村、青木村、麻績村、山形村、朝日村、筑北村【震度2】須坂市、中野市、千曲市、塩尻市、上田市、小諸市、佐久市、東御市、岡谷市、伊那市、飯田市、坂城町、信濃町、